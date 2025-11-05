Il direttore è nostro quelle strutture rispondono a noi E le urla all’assessore | Ti rompo i cogl**** Nelle carte dell’inchiesta le manovre di Cuffaro

“ Noi abbiamo Enna, Palermo e Siracusa”. “Su due strutture noi abbiamo la golden share “, “rispondono a noi”. Quello è un “ nostro direttore “. Ecco le manovre di potere di Salvatore Cuffaro, l’ex presidente della Regione siciliana che è tornato a pieno titolo a inserirsi nella sanità e in altri enti pubblici siciliani, vent’anni dopo l’inchiesta che lo ha portato alla condanna per favoreggiamento alla mafia. Dall’ultima indagine della Procura di Palermo – che ha chiesto gli arresti domiciliari per Totò Vasa Vasa e altri 17 indagati – viene fuori un quadro che, per i pm, è “rappresentativo dell’ attualissimo potere di influenza e di ingerenza del Cuffaro nella gestione strategica dei posti di maggiore responsabilità nel mondo della sanità regionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

