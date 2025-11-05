il diamante persiano nel risotto di cocciuto

In via Kramer, nel cuore pulsante di Milano, si consuma ogni giorno un rito antico quanto le vie della seta. È il momento in cui gli stimmi rosso rubino dello zafferano Negin Premium iraniano incontrano il riso Carnaroli, trasformando un piatto della tradizione lombarda in un’esperienza che attraversa continenti e culture. Quando la Persia incontra Milano. Il Risotto alla Milanese con demi-glace di vitello di Cocciuto non è una semplice rivisitazione. È un ponte tra due mondi: da una parte la classicità meneghina, dall’altra le montagne del Khorasan e del Kerman, dove ogni autunno fiorisce il Crocus sativus e mani esperte selezionano solo i tre stimmi più pregiati di ogni fiore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

