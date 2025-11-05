Il dialogo interno | ovvero come trasformare l’autocritica in autocompassione
Dentro ognuno di noi vive una voce silenziosa che ci parla in continuazione: è il dialogo interno, quella narrazione invisibile che accompagna ogni nostra azione.Spesso, però, quella voce è dura, impaziente, giudicante. Ci ripete che non siamo abbastanza, che abbiamo sbagliato, che dovevamo fare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Nella serata del 30 ottobre, all'interno del ricco calendario del Giubileo del Mondo Educativo, si è tenuto un dialogo di altissimo profilo. Un confronto necessario per ridefinire i confini dell'esprimersi dei giovani di oggi. Grazie alla guida di Fabio Bolzetta, le voci - facebook.com Vai su Facebook