È uno di quei giorni che ti prende la malinconia di essere laico. Perché un fervente cattolico, almeno per qualche ora, può mettere da parte le preoccupazioni per i tanti drammi dell'attualità: guerre, cambiamenti climatici, le tragiche conseguenze delle disuguaglianze sociali. Per lui la breaking news è un'altra: il dicastero per la Dottrina della Fede ha ribadito che «è sempre inappropriato usare il titolo di Corredentrice per definire la cooperazione di Maria all'opera della salvezza». La cupola di San Pietro vista dal Pincio (Imagoeconomica). Niente quote rosa nella Trinità. Traduzione sintetica per i profani: niente quote rosa nella Trinità.

Il "demansionamento" di Maria nasconde un trappolone