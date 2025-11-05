il decreto per la biblioteca passionei esiste siete male informati

"La componente di minoranza rappresentata da Progetto Comune nelle figure di Gloria Mei e Cristiano Coin sta divulgando affermazioni completamente false, sostenendo di non aver ricevuto risposte sul finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i lavori di ristrutturazione e ampliamento degli uffici comunali e della biblioteca civica (per un importo di 2 milioni e 463mila euro, ndr)". Lo dice il vicesindaco Michele Chiarabilli in risposta a una recente presa di posizione di Progetto Comune, che protestava per il mancato accesso al decreto. Scrive Chiarabilli, tra l’altro: "Il 3 febbraio scorso il sindaco Berloni ha fornito alla minoranza gli estremi del decreto con una lettera debitamente protocollata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

