Il cuore infartuato può guarire da solo? Scoperta una terapia che ne riattiva la rigenerazione

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il cuore di un essere umano adulto può essere in grado di auto-rigenerarsi e, quindi, di guarire dai danni causati ad esempio da un infarto. Basta solo “riattivare” un gene chiamato “ciclina A2” (CCNA2), che si “disattiva” dopo la nascita, e che è in grado di generare nuove cellule cardiache funzionati e aiutare così il cuore a riparare sé stesso. Questi sono i risultati rivoluzionari di uno studio del Mount Sinai pubblicato sul Npj Regenerative Medicine. La scoperta inedita, a firma di Hina Chaudhry, direttrice del reparto di Medicina Rigenerativa Cardiovascolare presso l’Icahn School of Medicine del Mount Sinai, e dal suo team, potrebbe portare a nuove tecniche per riparare i cuori danneggiati, in alternativa ai trapianti di cuore o ai dispositivi cardiaci impiantati, salvando potenzialmente moltissime vite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

