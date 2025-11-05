Il CT Roselli in visita al Neapolis | una serata importante per il rugby campano

Anteprima24.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Nella stagione dello storico debutto nella massima serie, il Neapolis Rugby Femminile si prepara a vivere un’altra prestigiosa “prima volta”.?Giovedì 6 novembre, al Villaggio del Rugby di Napoli, le atlete partenopee avranno infatti l’onore di essere dirette durante l’allenamento dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile, Fabio Roselli. La visita del CT rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che la Federazione Italiana Rugby riserva alle società del territorio e, in particolare, alle realtà emergenti come il Neapolis, protagonista della promozione in Serie A Élite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il ct roselli in visita al neapolis una serata importante per il rugby campano

© Anteprima24.it - Il CT Roselli in visita al Neapolis: una serata importante per il rugby campano

News recenti che potrebbero piacerti

MODENA Rugby. Il ct Fabio Rosselli ospite a Collegarola - Il ct della nazionale italiana di rugby Fabio Roselli (foto), già head coach delle Zebre, è stato ospite del Modena Rugby a Collegarola per tenere un corso agli allenatori e agli staff tecnici ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ct Roselli Visita Neapolis