Il confine tra sogno e realtà si confonde nel nuovo cortometraggio surrealista di Bottega Veneta firmato Duane Michals Protagonista assoluto Jacob Elordi

U na stanza spoglia, una sedia, una poesia e degli specchi: questa è la camera dei sogni di Bottega Veneta. Nel nuovo cortometraggio What Are Dreams della Maison, Jacob Elordi attraversa il confine tra realtà e immaginazione guidato dallo sguardo visionario del celebre fotografo Duane Michals. In un bianco e nero sospeso, fatto di manichini, piume e silenzi, l'attore australiano si muove per la stanza come in un sogno lucido, dove la moda diventa introspezione e ogni gesto si trasforma in poesia visiva. Un viaggio nell'inconscio firmato Duane Michals.

