Il Comune ha dato due appartamenti ai centri antiviolenza di Bologna

Bolognatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bologna ha dato in gestione due appartamenti per i centri antiviolenza di Bologna. Lo ha detto la vicesindaca Emily Clancy partecipando alla presentazione di ‘Empatica’, il festival di Mondodonna onlus, in arrivo dal 6 novembre al 15 dicembre. Gli appartamenti, scrive l’agenzia Dire. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

comune ha dato dueCondono, alta tensione Comune di Napoli-Sovrintendenza - Il Consiglio comunale ha eletto i membri della “Commissione locale paesaggistica” dove ci sono due conferme e tre nuovi ingressi, ma sullo sfondo resta il nodo del ... Scrive ilmattino.it

«Ata non ha dato al Comune i soldi dei parcheggi» - 000 euro, il 25 per cento dei quali, in base agli accordi, spetterebbero al Comune. Come scrive ilsecoloxix.it

Futuro in Comune, due giorni di festa - L’associazione Futuro in Comune Imola, che ha dato vita alla lista civica ‘Imola Futuro’ in occasione delle elezioni amministrative dello scorso anno, organizza l’evento ‘Futuro in festa! Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Ha Dato Due