Il Comune di Salerno alla WTM di Londra | si conferma meta di turismo internazionale
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Salerno partecipa all’edizione 2025 del World Travel Market (WTM) di Londra, una delle fiere del turismo più importanti e prestigiose al mondo, punto di riferimento per operatori del settore, enti turistici e destinazioni internazionali. A rappresentare la città è l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara, impegnato in una serie di incontri e confronti con tour operator, agenzie e istituzioni provenienti da diversi Paesi. La partecipazione di Salerno si inserisce all’interno della presenza ufficiale dell’Italia, che anche quest’anno conta circa quaranta espositori, confermando il ruolo centrale del nostro Paese nel panorama turistico mondiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
