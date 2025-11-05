Il Comune di Salerno al WTM di Londra | le parole dell' assessore Ferrara
Il Comune di Salerno partecipa all’edizione 2025 del World Travel Market (WTM) di Londra, una delle fiere del turismo più importanti e prestigiose al mondo, punto di riferimento per operatori del settore, enti turistici e destinazioni internazionali. A rappresentare la città è l’Assessore al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’iniziativa del Comune di Caggiano (Salerno): famiglie premiate per il consumo responsabile - facebook.com Vai su Facebook
Turismo, boom di turisti dal Regno Unito in Calabria: il ministro Santanchè celebra la “Regione meravigliosa” al WTM di Londra | DATI e DETTAGLI - Il ministro del Turismo Daniela Santanchè inaugura il Padiglione Italia organizzato da ENIT all’edizione 2025 del World Travel Market (WTM) di Londra, uno dei più importanti appuntamenti fieristici an ... Scrive strettoweb.com
ITA Airways ad evento "Wtm" di Londra (4-6 novembre) - 2026 offre 53 destinazioni in tutto il mondo ... Lo riporta avionews.it
WTM di Londra, la Basilicata alla fiera d’oltremanica da oggi fino al 6 novembre - L’Agenzia di Promozione Territoriale (APT) della Basilicata parteciperà, da oggi 4 novembre e fino al 6, al World Travel Market (WTM) di Londra, una delle più importanti fiere internazionali dedicate ... Scrive melandronews.it