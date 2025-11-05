il comune di grottaglie partecipa alla 28esima edizione di ecomondo

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Grottaglie partecipa alla 28ª edizione di Ecomondo, la fiera internazionale dedicata alla transizione ecologica e l’economia circolare, a Rimini dal 4 al 7 novembre, con la presenza dell’assessore all’Ambiente Maurizio Stefani e l’ingegnere ambientale Francesco Voltasio. L’evento, con un programma ricco di novità, progetti visionari e opportunità imperdibili per aziende, start-up, ricercatori, innovatori e policy maker, rappresenta una piattaforma globale per creare nuove alleanze, esplorare opportunità e dare forma al futuro. Dai workshop ai panel di discussione con i leader dell’economia circolare, Ecomondo offre l’occasione di ispirarsi, confrontarsi ed imparare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

