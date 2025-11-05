Il colosso dell’elettronica apre tre nuovi negozi nel Comasco e assume | ecco dove

Quicomo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MediaWorld, l’“Experience Champion” dellelettronica di consumo, continua a crescere in Lombardia e punta forte sul territorio comasco. Entro la fine dell’anno apriranno tre nuovi punti vendita a Cantù, Erba e Anzano del Parco, nell’ambito del piano di espansione nazionale del gruppo.In vista. 🔗 Leggi su Quicomo.it

