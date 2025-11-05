Il colosso dell’elettronica apre tre nuovi negozi nel Comasco e assume | ecco dove
MediaWorld, l’“Experience Champion” dell’elettronica di consumo, continua a crescere in Lombardia e punta forte sul territorio comasco. Entro la fine dell’anno apriranno tre nuovi punti vendita a Cantù, Erba e Anzano del Parco, nell’ambito del piano di espansione nazionale del gruppo.In vista. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buonasera, è di qualche tempo fa la notizia che alcuni termostati smart di un famoso colosso dell’elettronica internazionale hanno smesso di funzionare perché ha deciso di dismetterli in favore dei nuovi modelli. Non avendo prodotto aggiornamenti, il termost - facebook.com Vai su Facebook