Una grande giornata di celebrazioni per i successi di quest'anno in campo sportivo con la cerimonia alla Casa delle Armi del Foro Italico, a Roma. Consegnati infatti i Collari d'Oro al merito sportivo 2025, la massima onorificenza dello sport italiano. Il ciclismo ha avuto numerosi riconoscimenti e tra le atlete che hanno ricevuto il prestigioso premio anche Vittoria Guazzini la campionessa del mondo che risiede a Poggio a Caiano, vincitrice nei giorni scorsi del titolo mondiale nell'inseguimento a squadre e della medaglia di bronzo nella Madison sulla pista di Santiago del Cile. A fare gli onori di casa il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "È la cerimonia più importante, che riconosce il valore di chi si è contraddistinto ed è stato protagonista.

© Lanazione.it - Il collare d’oro al merito sportivo nella bacheca di Vittoria Guazzini