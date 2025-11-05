Mercoledì sera avvistata nel cielo degli Emirati Arabi Uniti la seconda superluna dell’anno, conosciuta come Luna del Castoro. Nonostante una tempesta di sabbia abbia colpito la regione e ridotto la visibilità, la superluna è stata vista sopra Dubai. Il fenomeno si verifica quando la Luna si trova nel punto più vicino nella sua orbita ellittica attorno alla Terra. Ciò fa sì che la Luna appaia il 14% più grande e il 30% più luminosa del solito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il cielo degli Emirati Arabi Uniti illuminato dalla superluna