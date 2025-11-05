Il cielo ci regala lo spettacolo della Superluna la più grande del 2025

Questa sera, mercoledì 5 novembre, grazie anche alle ottime condizioni meteo, il cielo offrirà uno spettacolo che promette di lasciare tutti con il naso all’insù: la Superluna più grande del 2025, seconda delle tre previste quest’anno. Il nostro satellite naturale sarà protagonista di una notte. 🔗 Leggi su Quicomo.it

