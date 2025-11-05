Il chitarrista argentino Pablo Marquez in concerto a Pescara

Venerdì 7 novembre 2025, alle 19, si terrà il concerto di Pablo Marquez, uno dei massimi esponenti del panorama mondiale della chitarra. Il recital del musicista argentino, che rientra nella stagione musicale della "Luigi Barbara", si sviluppa attraverso le composizioni di Debussy, de Falla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

