Il Cesena soffre l’ultimo quarto d’ora Già quattro i gol subiti nei finali
Una leggerezza pagata a caro prezzo, quella del San Nicola e che ha permesso a Gytkjaer al 79’ di insaccare la palla che ha deciso il match. Quello dell’attaccante biancorosso è stato il quarto gol incassato nell’ultimo quarto d’ora di partita dal Cavalluccio, ma è anche quello che è costato di più. Il Cesena aveva infatti raccolto la palla in fondo al sacco, nei quindici minuti finali, altre tre volte: contro l’Entella in casa, prodezza di Franzoni al 92’ e pari finale dopo il vantaggio su rigore di Cristian Shpendi, poi ancora a Genova contro la Sampdoria, Ioannou al 92’ e a Venezia all’83’, rigore trasformato da Busio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
