Roma, 4 novembre 2025 – "Non c'è stato alcun ricorso al criterio del massimo ribasso, né la sovrintendenza Capitolina ha mai autorizzato o consentito forme di appalto a cascata. Le procedure si sono svolte nel pieno rispetto dei protocolli in materia, sottoscritti dal Campidoglio insieme alle organizzazioni sindacali e alle forze sociali". Investita in pieno dal crollo, finito in tragedia, della Torre dei Conti, la sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali sgombra il campo da possibili leggerezze in sede di affidamento degli appalti. I vigili del fuoco sono dentro la Torre dei Conti e continuano a estrarre i detriti, sia con la macchina aspiratori e sia con le mani, per tentare di salvare l'operaio rimasto intrappolato, Roma, 03 novembre 2025.

Il cedimento della Torre dei Conti. "Poca manutenzione e lavori profondi"