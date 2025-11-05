Il cavallo di troia della droga la scusa portata avanti da Trump per rovesciare Maduro e assicurarsi il controllo sulle ricchezze del Venezuela
Il Venezuela detiene immense risorse naturali, tra cui le maggiori riserve di petrolio conosciute al mondo, notevoli giacimenti di gas e un grande patrimonio minerario, di oro, diamanti e coltan, cruciale per l'industria elettronica Nei primi giorni dello scorso settembre, gli USA avvisavano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
