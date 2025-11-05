Il caso Ranucci spacca il consiglio

Il consiglio comunale di Grottammare, che si è svolto nel pomeriggio di lunedì, ha votato la mozione presentata da ‘Solidarietà e Partecipazione’ relativa al sostegno di Sigfrido Ranucci, direttore di Report e contro i limiti all’informazione. Il dibattito sulla libertà di stampa ha ricevuto anche un impulso significativo dall’ Ordine dei Giornalisti delle Marche che ha espresso pieno sostegno e solidarietà all’ordine del giorno che il Consiglio Comunale di Grottammare ha approvato con 10 voti favorevoli (tra i quali il voto della consigliera di minoranza Marini) e 4 contrari, compreso quello di Marco Sprecacè, che ha fatto discutere perché, tra l’altro, iscritto all’Ordine dei Giornalisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso Ranucci spacca il consiglio

Scopri altri approfondimenti

Donzelli (FdI) sul caso Ranucci: "La vittima è Sangiuliano, Ghiglia non ha motivo di dimettersi. Il Garante fu nominato dal Pd, che si sfiduci da solo. Il voto di Ghiglia era ininfluente nella decisione di sospendere il programma la scorsa domenica". Di Nicolò Zam - facebook.com Vai su Facebook

Donzelli (FdI) sul caso Ranucci: "La vittima è Sangiuliano, Ghiglia non ha motivo di dimettersi. Il Garante fu nominato dal Pd. Il suo voto era ininfluente nella decisione di sospendere il programma la scorsa domenica". Di @zamnice26 - X Vai su X

L'attentato a Ranucci e la sceneggiata di Scarpinato in commissione Antimafia - Tra insinuazioni e fantasiose ricostruzioni il senatore M5s (ed ex magistrato) ha chiesto al conduttore di Report se fosse vero che qualcuno lo avesse pedinato “su ordine di Fazzolari”. ilfoglio.it scrive

Ranucci in commissione Antimafia, domanda di Scarpinato su Fazzolari e il pedinamento: lui chiede la seduta segreta - Sigfrido Ranucci ha risposto alle domande della commissione Antimafia dopo l’ attentato subito e, a ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Ranucci in Antimafia, 'Fazzolari? Spegnete l'audio' - Per oltre un'ora ha raccontato quanto vissuto la notte del 16 ottobre, di quell'ordigno "non rudimentale" che poteva "fare esplodere le auto a gas e far crollare la villetta" dove si trovava assieme a ... Segnala ansa.it