Il capolavoro del Cinquecento riportato nella chiesa di Santo Stefano a 50 anni dalla scomparsa
Il Gesù Bambino che stringe la mano alla madre. È da questa immagine tenera e intensissima che riparte, dopo 51 anni, la storia di una pala d’altare scomparsa e finalmente tornata a casa: la Madonna con Gesù Bambino fra i santi Nicola, Lucia e San Giovannino, attribuita al pittore bolognese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Per 500 anni si è dibattuto sulla geometria del capolavoro di Leonardo. Un nuovo studio suggerisce che la chiave non era nel cerchio o nel quadrato, ma nella proporzione aurea: - facebook.com Vai su Facebook
La chiesa dei capolavori. A corto di soldi per i restauri - È uno dei gioielli di Bergamo, sia per la presenza del più bel dipinto realizzato da Lorenzo Lotto (tra i principali esponenti del Rinascimento veneziano del primo ‘500), la Madonna in trono con il ... ilgiorno.it scrive