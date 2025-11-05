Il candidato governatore Cirielli all' inaugurazione del comitato elettorale di Raffaela Pignetti Fdi

È in programma per venerdì 7 novembre alle ore 19:00, in via Vittorio Veneto ad Aversa, l’inaugurazione del comitato elettorale di Raffaela Pignetti, candidata al Consiglio Regionale della Campania con Fratelli d’Italia.All’evento sarà presente il candidato presidente Edmondo Cirielli insieme. 🔗 Leggi su Casertanews.it

