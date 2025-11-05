Il campione monzese Demuru trionfa agli europei di pattinaggio
Grande vittoria agli europei di pattinaggio per un’atleta brianzolo. Lorenzo Demuru infatti si è laureato campione europeo di pattinaggio freestyle nella disciplina Battle ai campionati appena conclusi ad Anagni, in provincia di FrosinoneTrionfo italianoNato e cresciuto a Monza, Demuru – che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altre letture consigliate
Carletto Gaeta. . Dalla Cina arriva per i colori monzesi una bellissima notizia: la squadra di pattinaggio del Monza Precision Team senior, già campione d'Italia e d'Europa, si è aggiudicata anche il titolo Mondiale a Pechino. Grande orgoglio per la città di Monz - facebook.com Vai su Facebook