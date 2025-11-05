Il campione monzese Demuru trionfa agli europei di pattinaggio
Grande vittoria agli europei di pattinaggio per un’atleta brianzolo. Lorenzo Demuru infatti si è laureato campione europeo di pattinaggio freestyle nella disciplina Battle ai campionati appena conclusi ad Anagni, in provincia di FrosinoneTrionfo italianoNato e cresciuto a Monza, Demuru – che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
