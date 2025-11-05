Il campione monzese Demuru trionfa agli europei di pattinaggio

Monzatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande vittoria agli europei di pattinaggio per un’atleta brianzolo. Lorenzo Demuru infatti si è laureato campione europeo di pattinaggio freestyle nella disciplina Battle ai campionati appena conclusi ad Anagni, in provincia di FrosinoneTrionfo italianoNato e cresciuto a Monza, Demuru – che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

MotoGP, Bagnaia trionfa a Motegi. Marquez è campione del mondo - Pecco Bagnaia torna alla vittoria nel GP del Giappone ma da Motegi arriva il verdetto più importante: Marc Marquez è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Campione Monzese Demuru Trionfa