il campionato di serie a2

Missione compiuta per l'Associazione Tennis Macerata, che conquista una vittoria fondamentale battendo il CT Albinea 4-2 nell'ultima giornata prima dello scontro decisivo. Dopo la sconfitta contro il Bisenzio, i marchigiani hanno saputo reagire e ora si presentano all'appuntamento più importante della stagione con le giuste motivazioni. Domenica 9 novembre, sui campi di casa, Macerata si giocherà l'accesso ai playoff per la A1 in uno scontro diretto che promette grande spettacolo e tensione. La squadra capitanata da Alessio Cherri ha dominato la sfida casalinga contro gli emiliani, conquistando quattro punti preziosi.

