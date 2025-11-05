Il campionato di serie A2

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Missione compiuta per l’Associazione Tennis Macerata, che conquista una vittoria fondamentale battendo il CT Albinea 4-2 nell’ultima giornata prima dello scontro decisivo. Dopo la sconfitta contro il Bisenzio, i marchigiani hanno saputo reagire e ora si presentano all’appuntamento più importante della stagione con le giuste motivazioni. Domenica 9 novembre, sui campi di casa, Macerata si giocherà l’accesso ai playoff per la A1 in uno scontro diretto che promette grande spettacolo e tensione. La squadra capitanata da Alessio Cherri ha dominato la sfida casalinga contro gli emiliani, conquistando quattro punti preziosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il campionato di serie a2

© Ilrestodelcarlino.it - Il campionato di serie A2

Scopri altri approfondimenti

campionato serie a2Il campionato di serie A2 - Missione compiuta per l’Associazione Tennis Macerata, che conquista una vittoria fondamentale battendo il CT Albinea 4- Scrive ilrestodelcarlino.it

campionato serie a2Derby pugliese in Serie A2-Tigotà: Altamura contro Fasano per il riscatto - È tutto pronto per la prima puntata del derby pugliese del Girone B del campionato di Serie A2- Si legge su osservatoriooggi.it

A2 maschile. Le date e i gironi. Sabato la prima giornata - Sabato 8 novembre prende il via il campionato di serie A2 maschile di pallanuoto 2025/2026. Secondo federnuoto.it

Cerca Video su questo argomento: Campionato Serie A2