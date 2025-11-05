Il bus arriva all’area ex Pallavicini Una nuova linea 8 per gli studenti

Da ieri è attivo il servizio di trasporto pubblico che potrà collegare l’area ex Pallavicini con il resto della città per lenire i disagi creati agli studenti che, da qualche settimana, sono stati trasferiti dall’ex Uniser per seguire i corsi universitari presenti in città. La linea 8, infatti, ha prolungato il proprio percorso fra l’ospedale e le Fornaci passando dalla stazione e piazza Dante. Il Comune, in intesa con AT (Autolinee Toscane), ha deciso di modificare il tracciato dell’autobus vista la presenza degli iscritti ai corsi di infermieristica e di fisioterapia dell’ Università di Firenze e per OSS dell’Azienda ASL Toscana Centro, in spazi messi a disposizione e allestiti da Fondazione Caript. 🔗 Leggi su Lanazione.it

