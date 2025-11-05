Il Bayern porta l'UEFA in tribunale | il trattamento riservato ai tifosi a Parigi è inaccettabile

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bayern Monaco ha presentato una denuncia formale in merito alle misure adottate dalla polizia francese che hanno influito sugli spostamenti dei tifosi tedeschi a Parigi in occasione della partita contro il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bayern porta uefa tribunaleIl Bayern porta l’UEFA in tribunale: il trattamento riservato ai tifosi a Parigi è “inaccettabile” - Il Bayern Monaco ha presentato una denuncia formale in merito alle misure adottate dalla polizia francese che hanno influito sugli spostamenti dei tifosi ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bayern Porta Uefa Tribunale