Il 66 Il biglietto vincente di Offenbach al Teatro Massimo per la Stagione Educational

Palermotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operetta spassosa, capace di parlare al pubblico di oggi per affermare l’importanza degli affetti. “Il 66 (Il biglietto vincente)” di Jacques Offenbach, composta nel 1856, è il nuovo appuntamento della stagioneEducational” del Teatro Massimo e sarà in scena da sabato 8 novembre alle 17:30 e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’operetta di Offenbach al Teatro Massimo di Palermo per la stagione “Educational” - PALERMO (ITALPRESS) – Un’operetta spassosa, capace di parlare al pubblico di oggi per affermare l’importanza degli affetti. Riporta italpress.com

Cerca Video su questo argomento: 66 Biglietto Vincente Offenbach