Il 36enne ricoverato per un Tso e morto dopo il viaggio in ambulanza si attendono risposte da esami tossicologici e sugli organi
Ci vorrà ancora tempo per capire come è morto Giuseppe Augliera. Ieri è stato il giorno dell'autopsia sul cadavere di del 36enne sottoposto a Tso e deceduto durante il viaggio in ambulanza da Messina a Corleone. Al policlinico di Palermo l'inizio delle operazioni peritali dopo il conferimento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
