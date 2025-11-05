Iga Swiatek ammette | Non ho bisogno di motivarmi per il caso sul doping non è andata così male
Continuerà con la partita decisiva di questo pomeriggio il percorso di Iga Swiatek nelle WTA Finals 2025 di Riad. La polacca, dopo la netta vittoria nel match di esordio contro Madison Keys, è uscita sconfitta nella seconda partita contro Elena Rybakina, vincitrice in rimonta per 6-3 1-6 0-6. Per la numero 2 al mondo sarà quindi essenziale vincere la sfida contro Anisimova per raggiungere le semifinali. La polacca, come riportato da puntodebreak.com, si è così espressa sui risultati e sulla motivazione: “ Adoro la sensazione di sapere dove andrà la palla e di avere il controllo del campo. Ecco perché do sempre il massimo, perché so che questa è la strada da seguire. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Iga Swiatek parla del suo 2025 e ammette: "Ho vinto Wimbledon, quindi... ". Le parole della giocatrice polacca prima dell'esordio alle WTA Finals tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #IntervisteTennis #IgaSwiatek #wimbledon #SerenaWilliams - X Vai su X
Iga Swiatek parla del suo 2025 e ammette: "Ho vinto Wimbledon, quindi... - Iga Swiatek parla del suo 2025 e ammette: "Ho vinto Wimbledon, quindi... Secondo msn.com
Iga Swiatek critica il calendario Wta: "Eccessivo, mi organizzerò come meglio credo" - Per il 2026 non mi concentrerò su quali tornei siano obbligatori o dove rischio di perdere posizioni in classifica. Lo riporta msn.com
Paolini demolisce Iga Swiatek, la frase urlata a rete che fa ridere Sara Errani - Nei sei precedenti contro Iga Swiatek, Jasmine Paolini aveva sempre perso, vincendo al massimo un set. Si legge su corrieredellosport.it