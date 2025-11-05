Iga Swiatek ammette | Non ho bisogno di motivarmi per il caso sul doping non è andata così male

Continuerà con la partita decisiva di questo pomeriggio il percorso di Iga Swiatek nelle WTA Finals 2025 di Riad. La polacca, dopo la netta vittoria nel match di esordio contro Madison Keys, è uscita sconfitta nella seconda partita contro Elena Rybakina, vincitrice in rimonta per 6-3 1-6 0-6. Per la numero 2 al mondo sarà quindi essenziale vincere la sfida contro Anisimova per raggiungere le semifinali. La polacca, come riportato da puntodebreak.com, si è così espressa sui risultati e sulla motivazione: “ Adoro la sensazione di sapere dove andrà la palla e di avere il controllo del campo. Ecco perché do sempre il massimo, perché so che questa è la strada da seguire. 🔗 Leggi su Oasport.it

