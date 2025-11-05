Iezzi attacca Crosetto | Militari stiano in strada anziché lasciarli in caserma

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dentro il governo Meloni c'è chi vuole porre fine all'operazione Strade sicure, introdotta nel 2008 con un decreto del governo Berlusconi. La proposta è stata lanciata dal meloniano Guido Crosetto: il ministro della Difesa vorrebbe che il personale delle forze armate impegnato "in tutta Italia". 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

iezzi attacca crosetto militariCrosetto spinge ancora sul riarmo: “Più personale per la Difesa. I militari di Strade sicure tornino nei loro ruoli” - Il ministro della Difesa: "La legge sul limite di personale va buttata via, i 6. Segnala ilfattoquotidiano.it

iezzi attacca crosetto militariStrade sicure: Crosetto vuole eliminarla, La Russa no. Cos’è e quanti militari impiega l’operazione - Uno, Guido Crosetto, vuole cancellarla e riportare i militari “al loro lavoro originario”. Da repubblica.it

iezzi attacca crosetto militariItalia pronta alla guerra, arrivano 21 carri armati. La richiesta di Crosetto - Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia la necessità di aumentare il personale militare, intanto si investe su nuovi corazzati ... Come scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Iezzi Attacca Crosetto Militari