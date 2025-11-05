Ibrido plug-in ed elettrico per i campioni Audi e Fisi tra sci e mobilità

Al Festival dello Sport di Trento l'Audi ha consegnato alla Federazione la nuova flotta per la stagione 2025-26, tra cui i Suv Q3, Q5. Un legame che dura dal 2007. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ibrido plug-in ed elettrico per i campioni. Audi e Fisi, tra sci e mobilità

