IBM taglierà migliaia di posti di lavoro entro il 4° trimestre

IBM annuncia un taglio di migliaia di posti di lavoro, allineandosi ad altre Big Tech statunitensi, in particolare Amazon, che hanno dato il via a massicci licenziamenti grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Una mossa che serve alle società tecnologiche USA di ridurre i costi e recuperare competitività in un settore fortemente concorrenziale. La società attiva nell’hardware e software non ha però quantificato esattamente i tagli, parlando genericamente di una piccola percentuale della sua attuale forza lavoro. La possibile dimensione dei tagli. IBM ha annunciato che licenzierà “una percentuale ad una cifra” della sua forza lavoro nel trimestre in corso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

