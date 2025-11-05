Iannone | Noi in campo con Cirielli per il buon governo centrosinistra tra clientelismo e assistenzialismo

“C’è uno schieramento politico arroccato, quindi, che qui si sostanzia nell’accordo tra Pd e Cinque Stelle sulla persona di Fico che a mio giudizio è esattamente la saldatura di questi due mali (filosofia clientelare e assistenziale, ndr )”. Lo ha detto il Commissario regionale di FdI e Senatore, Antonio Iannone, a Napoli durante la conferenza stampa sulle politiche per il Sud e la legge di Bilancio. “Mentre noi – ha aggiunto Iannone – siamo in campo con una proposta politica, quella del presidente Cirielli, di Fratelli d’Italia e dell’intero centrodestra proprio per portare il buon governo di Giorgia Meloni dall’esperienza nazionale anche sull’esperienza regionale per agganciare a questa idea, a questa visione basata su sviluppo e occupazione anche la rinascita del Meridione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iannone: “Noi in campo con Cirielli per il buon governo, centrosinistra tra clientelismo e assistenzialismo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Regionali in Campania. Antonio Iannone (Fdi): "Con la discesa in campo di Edmondo Cirielli il vento è cambiato" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #fratelliditalia #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campania-iannon - facebook.com Vai su Facebook

Iannone,Cirielli candidato migliore, alleati ci rispettino - "Il nostro Partito, primo della coalizione sia alle Politiche che alle Europee, ha detto da tempo che è per una scelta politica individuando in Edmondo Cirielli il nome migliore per completezza di ... Come scrive ansa.it

L’intervista Antonio Iannone: «Cirielli è il miglior nome, un civico se tocca ad altri» - «Il centrosinistra ha scelto appena qualche giorno fa: certo si poteva far prima ma il centrodestra non è in affanno, né in ritardo», dice Antonio Iannone, sottosegretario ai Trasporti e numero uno ... Si legge su ilmattino.it

Campania: Bicchielli (FI), 'Cirielli garanzia per buon risultato, campo largo in difficoltà' - "Per storia politica, per conoscenza del territorio e per ruoli istituzionali ricoperti, Edmondo Cirielli è una garanzia per un buon risultato. Da lagazzettadelmezzogiorno.it