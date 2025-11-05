Ian McKellen e Tramell Tillman nel cast di Ebenezer | A Christmas Carol con Johnny Depp

Ian McKellen e Tramell Tillman sono pronti a unirsi al cast di Ebenezer: A Christmas Carol, la nuova versione del classico romanzo di Charles Dickens prodotta da Paramount e Ti West – quest’ultimo anche alla regia -, con Johnny Depp nel ruolo del protagonista. Anche Andrea Riseborough ha firmato il contratto, e lo studio ha fissato la data di uscita del film per il 13 novembre 2026. La sceneggiatura è stata scritta da Nathaniel Halpern, mentre la produzione è di Emma Watts. Il classico racconto di Dickens è stato più volte rivisitato nel corso degli anni con la sua storia di un anziano avaro visitato dal fantasma del suo ex socio in affari e dagli spiriti del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

News recenti che potrebbero piacerti

La nuova, attesissima versione del classico Dickensiano, diretta da Ti West e con Johnny Depp, accoglie nel cast le leggende Ian McKellen e Tramell Tillman. mistermovie.it/news/johnny-de… #mistermovie - X Vai su X

Ebenezer: A Christmas Carol, Ian McKellen e Tramell Tillman si uniscono al cast - Tramell Tillman e Ian McKellen affiancheranno Johnny Depp in Ebenezer: A Christmas Carol, adattamento del popolare racconto di Charles Dickens, Canto di Natale. Riporta msn.com

Ian McKellen entra nel cast di Ebenezer, la versione del classico Canto di Natale con Johnny Depp - Il nuovo progetto tratto dal romanzo scritto da Charles Dickens sarà diretto dal regista Ti West e nelle ultime ore sono stati svelati altri interpreti. Lo riporta msn.com

Il remake di un amatissimo film di Natale prende vita: il cast è stellare - Hollywood sta preparando un nuovo adattamento di uno dei classici natalizi più amati di sempre, e il cast stellare continua ad arricchirsi di nomi importanti. Lo riporta msn.com