I vaccini mRNA potrebbero aumentare l’efficacia delle terapie anti-cancro | i miei interrogativi
Sulla rivista Nature è stato di recente pubblicato un interessante articolo da cui emerge che i vaccini mRNA contro Covid-19 hanno migliorato l’effetto dell’immunoterapia in pazienti con tumori in fase avanzata. Nello specifico si tratta di uno studio retrospettivo condotto su una coorte di pazienti affetti da tumore polmonare e melanoma in stadio avanzato, in trattamento con farmaci attivi sul sistema immunitario. Fra questi, 180 avevano ricevuto un vaccino Covid a mRNA e 704 pazienti avevano ricevuto il solo trattamento antitumorale, ma nessun vaccino Covid-19. Dopo correzione per fattori di confondimento si è visto che la somministrazione di un vaccino a mRNA Covid-19 entro 100 giorni dall’inizio del trattamento antitumorale immunoterapico comportava un miglioramento significativo della sopravvivenza: nei pazienti con cancro al polmone, la sopravvivenza passava da 20,6 mesi a 37,3 mesi e in quelli con melanoma da 26,7 mesi a 30-40 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Da vaccino contro il COVID a cura per il cancro? Per anni abbiamo pensato ai vaccini a mRNA solo come scudi contro i virus. Lo sono. Eppure, oggi scopriamo che potrebbero essere anche scintille capaci di risvegliare il sistema immunitario contro il cancro. - facebook.com Vai su Facebook
#Melanoma e tumore al polmone, vaccini a mRna rafforzano immunoterapia: lo studio - X Vai su X
I vaccini anti-covid a mRNA potenziano la risposta immunitaria contro il cancro? - Focus.it - Osservata un'estensione della sopravvivenza nei pazienti che hanno ricevuto vaccini anti- Da focus.it
Vaccini anti-Covid a mRNA, un effetto inatteso: potrebbero potenziare le cure contro il cancro - Secondo un’analisi condotta su oltre mille cartelle cliniche di pazienti con tumore al polmone o ... Riporta umbria24.it
Vaccini anti Covid, “quelli a mRna potenziano l’immunoterapia nei pazienti con melanoma e tumore al polmone” - 19 potenziano l'efficacia dell'immunoterapia nei pazienti con melanoma e tumore al polmone, aumentando la sopravvivenza. Lo riporta ilfattoquotidiano.it