Sulla rivista Nature è stato di recente pubblicato un interessante articolo da cui emerge che i vaccini mRNA contro Covid-19 hanno migliorato l’effetto dell’immunoterapia in pazienti con tumori in fase avanzata. Nello specifico si tratta di uno studio retrospettivo condotto su una coorte di pazienti affetti da tumore polmonare e melanoma in stadio avanzato, in trattamento con farmaci attivi sul sistema immunitario. Fra questi, 180 avevano ricevuto un vaccino Covid a mRNA e 704 pazienti avevano ricevuto il solo trattamento antitumorale, ma nessun vaccino Covid-19. Dopo correzione per fattori di confondimento si è visto che la somministrazione di un vaccino a mRNA Covid-19 entro 100 giorni dall’inizio del trattamento antitumorale immunoterapico comportava un miglioramento significativo della sopravvivenza: nei pazienti con cancro al polmone, la sopravvivenza passava da 20,6 mesi a 37,3 mesi e in quelli con melanoma da 26,7 mesi a 30-40 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I vaccini mRNA potrebbero aumentare l’efficacia delle terapie anti-cancro: i miei interrogativi