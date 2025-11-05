Negli ultimi anni il K-pop ha imparato a occupare ogni spazio: le classifiche, le passerelle, le università, i musei — e i cinema non sono un’eccezione. È lì che approda Seventeen World Tour New in Japan: Live Viewing, un evento globale che trasforma il concerto in rito collettivo e la sala cinematografica nel nuovo palcoscenico della cultura pop coreana. In diretta dal Vantelin Dome di Nagoya, lo show dei Seventeen sarà trasmesso in contemporanea mondiale — in Italia sabato 29 novembre alle 19, grazie a Nexo Studios — per celebrare il decimo anniversario di uno dei gruppi più rappresentativi della scena K-pop. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I Seventeen portano il tour New_ al cinema: evento globale per i dieci anni del gruppo