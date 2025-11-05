I semi del rispetto in tour Presentato in Regione Lombardia il progetto contro la violenza
Presso la sede di Regione Lombardia, nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli è stato presentato oggi il progetto “I semi del Rispetto in tour”, percorso itinerante ideato da Mede@ in collaborazione con Unione Nazionale Vittime (UNAVI) e Oltre con una rete di partner istituzionali, del terzo settore e sportivi. L’iniziativa costruisce, città per città, una rete di Comuni Ambasciatori del Rispetto impegnati in azioni concrete di prevenzione, educazione e inclusione, con al centro il Borgo del Sorriso, villaggio itinerante che porta in piazza sport, servizi, ascolto e laboratori per tutte le età. Il progetto ha già coinvolto oltre 20 Comuni ed è in corso l’iter di patrocinio di altre amministrazioni, tra cui Milano e Roma, insieme alla Regione Lombardia; sono avviati i contatti con le Regioni Lazio e Liguria – che ha visto l’adesione del Garante Regionale per la tutela delle vittime di reato - e con numerose associazioni civiche e sportive per estendere la rete nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
