I Santa Balera conquistano Papa Leone XIV | arriva la benedizione e la trasmissione su Radio Vaticana

Una “significativa canzone” e l'incoraggiamento a “testimoniare l’amore e la gioia cristiana anche attraverso la musica”. Il brano “Terra amata, terra mia”, di ispirazione francescana, scritto da Luca Medri e David Sabiu e prodotto da Giordano Sangiorgi per Materiali Musicali, è stato trasmesso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altre letture consigliate

Festa del Ringraziamento a Tabiano Terme Una giornata per celebrare le nostre tradizioni e il territorio Dalle 8:00 raduno di mezzi agricoli e fuoristrada e banchi di prodotti tipici in Viale Fidenza Alle 10:30 Santa Messa solenne e benedizione dei m - facebook.com Vai su Facebook

Santa Messa Rai 1 oggi di Papa Leone XIV/ Diretta video Giubileo Missionari e Migranti: segue Angelus di pace - Il Giubileo del Mondo Missionario e dei Migranti con la Santa Messa di Papa Leone XIV in diretta Rai 1 e video streaming live in Vaticano: il programma LE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO CON PAPA LEONE XIV ... Secondo ilsussidiario.net

SANTA MESSA OGGI, 28 SETTEMBRE 2025/ L’omelia di Papa Leone XIV: “I catechisti primi testimoni di fede” - La diretta tv della Santa Messa su Rai 1 oggi 28 settembre 2025 e video streaming: il testo dell'omelia di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro Si è questa mattina, alla presenza dei Catechisti accorsi ... Segnala ilsussidiario.net

Il Papa, "c'è una scintilla di speranza in Terra Santa" - Incoraggio le parti coinvolte a proseguire con coraggio il percorso tracciato verso una pace giusta, ... Come scrive ansa.it