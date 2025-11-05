Alzi la mano chi non ha mai sognato di portare la fiamma olimpica. è il sogno che si realizzerà anche per alcuni riminesi: sfileranno con la fiaccola dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. La staffetta prenderà il via il 6 dicembre da Roma e percorrerà 12mila km in 63 tappe. E anche Rimini, il 5 gennaio, verrà attraversata dalla corsa dei tedofori con la fiamma delle Olimpiadi invernali. Saranno 10.001 in totale i tedofori per Milano-Cortina. Tra loro tanti sportivi, campioni di ieri e di oggi, ma anche personaggi legati al mondo dello spettacolo, della cultura, del sociale. Ma anche migliaia di persone ’normali’, che si sono candidate presentandosi con le loro storie, piene di passione e di voglia di rinascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I riminesi di corsa per le Olimpiadi: "Noi tedofori: il sogno di una vita"