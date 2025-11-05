I redditi dei parlamentari Manzi a quota 95mila 119mila euro per Fede
Ecco quanto guadagnano i nostri parlamentari. Nelle sezioni trasparenza dei siti di Camera e Senato sono in corso di aggiornamento con le dichiarazioni dei redditi degli eletti che, per il 2025, ancora non sono state completamente caricate. Ma c’è tempo per avere il quadro completo della situazione. Nell’attesa, i primi ad adempiere ai doveri previsti della legge sono stati la deputata maceratese Irene Manzi (Partito democratico), il deputato pesarese Antonio Baldelli (Fratelli d’Italia) e il deputato ascolano Giorgio Fede (Movimento 5 Stelle). La parlamentare Dem del capoluogo, ex vicesindaco di Macerata, a fronte dei 42. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Redditi parlamentari: tra i calabresi il Paperone è Occhiuto, il più “povero” Gentile. Meloni dimezza e Bongiorno la più ricca - X Vai su X
Online i redditi dei parlamentari, Meloni compra casa e dimezza, la premier dichiara 180mila euro. Bongiorno è la più ricca, supera i 3 milioni. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Online i redditi dei parlamentari: Giulia Bongiorno guida la classifica, Giorgia Meloni dimezza il suo - Per Tajani oltre 30mila euro in più, Calenda a quota 122mila euro, Schlein a 98mila. Come scrive milanofinanza.it
Reddito della premier: 180mila euro lordi. Schlein a quota 98 - Meloni scende da 450mila nell’anno in cui ha comprato casa. repubblica.it scrive
Redditi dei parlamentari: Meloni dimezza, Nordio il più ricco tra i ministri - Online le dichiarazioni dei redditi di parlamentari e membri del Governo: la premier Giorgia Meloni passa da 459. Secondo quifinanza.it