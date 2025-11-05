Ecco quanto guadagnano i nostri parlamentari. Nelle sezioni trasparenza dei siti di Camera e Senato sono in corso di aggiornamento con le dichiarazioni dei redditi degli eletti che, per il 2025, ancora non sono state completamente caricate. Ma c’è tempo per avere il quadro completo della situazione. Nell’attesa, i primi ad adempiere ai doveri previsti della legge sono stati la deputata maceratese Irene Manzi (Partito democratico), il deputato pesarese Antonio Baldelli (Fratelli d’Italia) e il deputato ascolano Giorgio Fede (Movimento 5 Stelle). La parlamentare Dem del capoluogo, ex vicesindaco di Macerata, a fronte dei 42. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I redditi dei parlamentari. Manzi a quota 95mila, 119mila euro per Fede