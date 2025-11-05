I rapporti tesi tra Atm e sindacati al Comune l' incontro per fare chiarezza

Si è tenuto ieri l’incontro tra ATM S.p.A. e tutte le Organizzazioni Sindacali, convocato dal Vicesindaco Salvatore Mondello con l’obiettivo di fare definitiva chiarezza sulla fase conflittuale che da tempo insiste in azienda, nonostante l’evidente e consolidato miglioramento del servizio offerto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

