I primi 4 episodi non entusiasmano per colpa dei concorrenti

Ritorna su Netflix il reality più angosciante del mondo dell'intrattenimento, Squid Game – la sfida 2. Un gruppo di ben 456 giocatori pronti a tutto pur di emulare i personaggi della serie coreana e per vincere il montepremi più alto di sempre: oltre 3 milioni e 490 mila dollari. Un gioco al massacro la cui formula, in questa seconda stagione, sembra iniziare a perdere interesse e credibilità. I primi quattro episodi sono disponibili da oggi in streaming. L' 11 novembre ne saranno trasmessi altri 3, mentre il finale andrà in onda il 18 novembre.

