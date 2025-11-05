I Noi Moderati si presentano alla città con il candidato presidente Lobuono

Sarà il candidato presidente della Regione Puglia, Luigi Lobuono, il protagonista dell'incontro di presentazione dei candidati di Foggia e provincia alle prossime elezioni regionali, per la lista Noi Moderati. Domenica 16 novembre, alle 11, Lobuono sarà al comitato del partito di Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it