i nas al centro diurno non soltanto la chiusura anche 40mila euro di multa

Non solo la chiusura, ma anche una maxi-sanzione da 40mila euro. È l’ulteriore capitolo della vicenda del centro diurno per anziani "L’Infinito" di Vallefoglia, scoperto dai Carabinieri del Nas di Ancona a ospitare persone anche durante la notte, in violazione delle autorizzazioni comunali. Il provvedimento si aggiunge alla denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, notificata al titolare della struttura in via Pietro Nenni, a Morciola, dopo il blitz notturno della settimana scorsa. I militari del Nas, coordinati dal comandante Alfredo Russo, durante un sopralluogo a sorpresa dopo il calar del sole, infatti, avevano sorpreso 14 anziani addormentati nelle loro rispettive stanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
