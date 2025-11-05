I metodi del regime cuffariano summit per le nomine e liste di raccomandati | Prendiamo questa è bona

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non contano i meriti, conta essere "funzionali", cioè utili a un sistema che qualcuno nelle intercettazioni non esita a definire "regime cuffariano". Essere bravi e competenti per vincere un concorso pubblico può servire, ma non ha alcuna importanza se poi non si ha il giusto sponsor e, per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

metodi regime cuffariano summitI metodi del "regime cuffariano", summit per le nomine e liste di raccomandati: "Prendiamo questa, è bona" - I retroscena e le intercettazioni dell'inchiesta in cui è coinvolto l'ex governatore che avrebbe deciso le sorti della sanità. Si legge su agrigentonotizie.it

Inchiesta Perugia: Montaruli (Fdi), 'metodi da regime tipici della sinistra' - "Dossieraggio e campagne di fango contro gli avversari politici non c'entrano nulla con la libertà di stampa che Fratelli d'Italia ritiene essere cosa seria e, infatti, ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Metodi Regime Cuffariano Summit