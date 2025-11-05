I metodi del regime cuffariano summit per le nomine e liste di raccomandati | Prendiamo questa è bona

Non contano i meriti, conta essere "funzionali", cioè utili a un sistema che qualcuno nelle intercettazioni non esita a definire "regime cuffariano". Essere bravi e competenti per vincere un concorso pubblico può servire, ma non ha alcuna importanza se poi non si ha il giusto sponsor e, per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Provo a porre il quesito in maniera differente. REGIME DEL MARGINE - Acquisto/Vendita auto usate I costi di cui vi allego lo screen devono essere registrati con Iva indetraibile e quindi incrementano il margine negativo o si registrano con il metodo ordinario r - facebook.com Vai su Facebook

I metodi del "regime cuffariano", summit per le nomine e liste di raccomandati: "Prendiamo questa, è bona" - I retroscena e le intercettazioni dell'inchiesta in cui è coinvolto l'ex governatore che avrebbe deciso le sorti della sanità. Si legge su agrigentonotizie.it

Inchiesta Perugia: Montaruli (Fdi), 'metodi da regime tipici della sinistra' - "Dossieraggio e campagne di fango contro gli avversari politici non c'entrano nulla con la libertà di stampa che Fratelli d'Italia ritiene essere cosa seria e, infatti, ... Scrive affaritaliani.it