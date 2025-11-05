I loro corpi erano coperti di macchie rosse non avevo mai visto niente di così grave | attaccati da uno sciame di calabroni di giganti padre e figlio muoiono mentre fanno la zipline

“I loro corpi erano coperti di macchie rosse. È stato molto, molto doloroso. Molte punture, più di 100, su tutto il corpo. Ho pensato subito che fosse una situazione molto pericolosa perché non avevo mai visto niente di così grave “. Con queste parole che il dottor Phanomsay Phakan, il primo medico intervenuto sul posto, ha descritto la situazione che si è trovato davanti quando ha dovuto soccorrere un padre e un figlio morti in Laos dopo essere stat i attaccati da uno sciame di calabroni giganti mentre si lanciavano da una zip-line. La tragedia, avvenuta il 15 ottobre scorso ma confermata solo ora, è stata riportata da diverse testate internazionali, tra cui il Times. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

