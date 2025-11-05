I lombardi sono nel gruppone a quota 8 punti come Forlì Bergamo arriva coach Ramagli
La Gruppo Mascio Bergamo ha comunicato lunedì di aver deciso di sollevare Fabrizio Frates e Andrea Zanchi, dai rispettivi incarichi di direttore sportivo e di capo allenatore. Zanchi è stato sostituito da Ramagli. La decisione è maturata dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e un bilancio negativo di soli quattro successi su nove. Il ko di domenica contro Ruvo di Puglia è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oggi Bergamo è appaiata a Forlì in classifica insieme a numerose altre squadre. "Troppo individualismo, poco gioco di squadra, in alcune gare pessime medie difensive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
I lombardi sono nel gruppone a quota 8 punti, come Forlì. Bergamo, arriva coach Ramagli - Ieri Bergamo ha annunciato intanto il nuovo allenatore: si tratta di coach Alessandro Ramagli, reduce dalle annate di Verona, dove ha conquistato la promozione in A1 nel 2022 (votato anche miglior ... Scrive msn.com