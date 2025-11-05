I Litfiba tornano dal vivo e passeranno per Sherwood Festival

Il grande ritorno dei Litfiba passa da Padova. La storica band capitanata da Piero Pelù e Ghigo Renzulli sarà protagonista di una serata-evento il 30 giugno 2026 allo Sherwood Festival, per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, uno degli album più iconici della scena rock italiana. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Argomenti simili trattati di recente

I Litfiba tornano in tour, 20 concerti da giugno ad agosto 2026 nelle più importanti città e festival italiani. Saranno in concerto in Toscana per due date a Firenze e Forte dei Marmi C?s? B bit.ly/litfibaintour26 Credits - Photo © D-VISIONS - X Vai su X

MidNight Pub'n #Live, Venerdì 14 Novembre, presenta: I NEMICI DI TEX, tributo ai grandissimi LITFIBA. Ritornano a calcare il palco del Midnight, con l'attuale line-up, i Nemici di Tex. La band pugliese continua ad esibirsi nei migliori locali di Puglia, Basilicata, - facebook.com Vai su Facebook

I Litfiba tornano insieme per i 40 anni di “17 Re” - Dopo anni di pausa, la storica band fiorentina annuncia un tour di 20 date in tutta Italia per festeggiare il quarantennale del disco cult del 1986. Da rainews.it

I Litfiba tornano insieme per i 40 anni di «17 Re»: Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo riuniti per un tour che passa anche dalla Puglia - Appuntamento il 2 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 7 agosto a Melpignano per la 20esima edizione del SEI Festival ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

I Litfiba tornano di nuovo insieme: reunion per i 40 anni di "17 Re" - I Litfiba in formazione originale degli anni 80 saranno impegnata in venti date da giugno ad agosto. Secondo msn.com