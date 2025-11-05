I Litfiba tornano dal vivo e passeranno per Sherwood Festival

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande ritorno dei Litfiba passa da Padova. La storica band capitanata da Piero Pelù e Ghigo Renzulli sarà protagonista di una serata-evento il 30 giugno 2026 allo Sherwood Festival, per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, uno degli album più iconici della scena rock italiana. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

litfiba tornano vivo passerannoI Litfiba tornano insieme per i 40 anni di “17 Re” - Dopo anni di pausa, la storica band fiorentina annuncia un tour di 20 date in tutta Italia per festeggiare il quarantennale del disco cult del 1986. Da rainews.it

litfiba tornano vivo passerannoI Litfiba tornano insieme per i 40 anni di «17 Re»: Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo riuniti per un tour che passa anche dalla Puglia - Appuntamento il 2 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 7 agosto a Melpignano per la 20esima edizione del SEI Festival ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

litfiba tornano vivo passerannoI Litfiba tornano di nuovo insieme: reunion per i 40 anni di "17 Re" - I Litfiba in formazione originale degli anni 80 saranno impegnata in venti date da giugno ad agosto. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Litfiba Tornano Vivo Passeranno